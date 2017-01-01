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ВСУ показали технику для парада в Киеве

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Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле, сообщили в ВСУ.
ВСУ показали технику, которую выведут на парад в Киеве
ВСУ показали технику, которую выведут на парад в Киеве
facebook.com/UkrainianLandForces

На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле.

 

 

Ранее сообщалось, что в этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники.

Напомним, в прошлом году в военном параде ко Дню независимости в Киеве, помимо украинских военных, приняли участие военнослужащие десяти стран

 

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Теги: фото, техника, парад, День Независимости, ВСУ, военная техника, день независимости украины, день независимости 24 августа
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Источник: korrespondent.net

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