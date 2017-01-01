Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле, сообщили в ВСУ.

ВСУ показали технику, которую выведут на парад в Киеве facebook.com/UkrainianLandForces

На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ показали технику для парада в Киеве

Ранее сообщалось, что в этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники.

Напомним, в прошлом году в военном параде ко Дню независимости в Киеве, помимо украинских военных, приняли участие военнослужащие десяти стран.

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