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В Черноморске педофил месяц насиловал 8-летнего мальчика

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На данный момент девятилетний ребенок находится в Ильичевской бассейновой больнице, ему оказывается медицинская помощь.
Задержанный в Черноморске предполагаемый педофил
Задержанный в Черноморске предполагаемый педофил
od.npu.gov.ua

В Черноморске полицейским удалось найти пропавшего месяц назад 8-летнего мальчика, а также мужчину, который заставил ребенка вступить с ним в половую близость. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Отмечено, что на данный момент ребенок находится в Ильичевской бассейновой больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Задержанному мужчине, вероятно, грозит от 10 до 15 лет заключения.

Как сообщается, 26 июня в городское отделение полиции с заявлением об исчезновении ребенка обратилась родственница семьи. Женщина сообщила, что в районе четвертой городской школы видела, как мальчик идет с неизвестным ей мужчиной.

Напомим. ранее полиция поймала педофила, снимавшего порно с 8-месячной дочерью.

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Источник: korrespondent.net

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