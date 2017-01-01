Черниговскому школьнику, убившему молотком учительницу, вынесли приговор

Суд вынес финальный приговор подростку, который жестоко отомстил учительнице за то, что она плохо отозвалась о его девушке.

В резонансном уголовном производстве в связи с убийством несовершеннолетним в марте 2014 женщины-репетитора суд вынес окончательный приговор.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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“При принципиальной позиции прокурора Верховного суда 21 июня 2018 отказано в удовлетворении безосновательной и необоснованной жалобы на приговор Деснянского районного суда г.Чернигова от 12 октября 2016 и постановление апелляционного суда Черниговской области от 4 января 2017 года, которыми несовершеннолетний осужден за умышленное убийство с корыстным мотивом к наказанию в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы“, - говорится в сообщении.

К слову, решение суда кассационной инстанции являются окончательными и не оспаривается. Приговор вступил в законную силу, обвиняемый отбывает назначенное судом наказание.

Как сообщалось, в апреле 2014 года выпускник одной из черниговских школ убил молотком учительницу-пенсионерку, к которой ходил на дополнительные занятия.