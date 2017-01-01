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В Одессе железнодорожники украли из вагона 90 мешков зерна

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Полицейские задержали четверых мужчин, которые обкрадывали поезда. Все оказались работниками железной дороги.
В Одессе железнодорожники ограбили поезд
В Одессе железнодорожники ограбили поезд
od.npu.gov.ua

В Одессе полиция задержала четверых мужчин, воровавших зерно из грузовых вагонов. Они оказались работниками железной дороги. Мужчины украли в сумме 4,5 тонны зерна, передает Национальная полиция Одесской области. 

Преступники задержаны
Преступники задержаны
od.npu.gov.ua

Четверо мужчин в возрасте от 35 до 48 лет оказались работниками железной дороги.

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Ночью они с помощью ключа отжали крышку разгрузочного люка вагона и отсыпали в мешки семена рапса. Мужчины грузили в автомобиль одного из подельников, чтобы вывезти и продать.

Во время задержания полицейскими было изъято 90 мешков общим весом 4,5 тонны. Сумма материального ущерба составляет около 50 тысяч гривен.

Ночью мужчины вскрыли крышку люка от поезда
Ночью мужчины вскрыли крышку люка от поезда
od.npu.gov.ua

Сейчас все четверо правонарушителей задержаны. Они подозреваются в совершении ряда подобных краж.

Общий ущерб составил более 50 000 гривен
Общий ущерб составил более 50 000 гривен
od.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре поезд сошел с рельсов возле жилмассива из-за кражи. 

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Теги: Одесса, железнодорожники, кража, зерно
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