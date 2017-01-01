В Одессе железнодорожники украли из вагона 90 мешков зерна
В Одессе полиция задержала четверых мужчин, воровавших зерно из грузовых вагонов. Они оказались работниками железной дороги. Мужчины украли в сумме 4,5 тонны зерна, передает Национальная полиция Одесской области.
Четверо мужчин в возрасте от 35 до 48 лет оказались работниками железной дороги.
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Ночью они с помощью ключа отжали крышку разгрузочного люка вагона и отсыпали в мешки семена рапса. Мужчины грузили в автомобиль одного из подельников, чтобы вывезти и продать.
Во время задержания полицейскими было изъято 90 мешков общим весом 4,5 тонны. Сумма материального ущерба составляет около 50 тысяч гривен.
Сейчас все четверо правонарушителей задержаны. Они подозреваются в совершении ряда подобных краж.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре поезд сошел с рельсов возле жилмассива из-за кражи.