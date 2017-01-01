Под Кропивницким случайный прохожий спас из колодца мальчика

5-летнего ребенка достал мужчина, который не колеблясь спустился на глубину.

Герой о своем поступке говорит очень сдержанно - что "на его месте так поступил бы каждый" pravda-kr.com.ua

В селе Шляховом Бобринецкого района Кировоградской области случайный прохожий спас из колодца пятилетнего мальчика.

Об этом сообщает Кировоградская правда.

“Беда случилась, когда дети без присмотра играли у открытого колодца на окраине села. Двое мальчиков десяти и пяти лет испытывали крышку, которая качалась как качели. Младший не удержался на доске и свалился в глубь“, - рассказывают люди, которые поспешили на крик детей о помощи.

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В это время по улице проезжал на грузовике житель соседнего села Сергей Кутовой. Увидел, как у колодца собралось немало людей и понял, что произошло что-то чрезвычайное. Остановил машину и с фонариком побежал к колодцу, где в воде, держась за цепь, плавал, как лягушонок, маленький мальчик.

“Я сразу понял, что каждая минута на счету, ведь вода в колодце ледяная. Да и ребенок при падении мог удариться. По веревке спустился вниз, проверил состояние мальчика и начал вместе с ним подниматься вверх, - рассказывает спаситель.

Но подняться с ребенком в руках было непросто. Уже преодолев половину пути, мужчина не удержался и сорвался вниз.

“Погрузились под воду метра на три. Едва успел ухватить и вытащить ребенка из-под воды“, рассказал Сергей Кутовой.

Вторая попытка подъема была успешной: выбраться на поверхность обоим помогли люди. Сразу вызвали скорую, малыша осмотрели и оставили дома. К счастью, тот обошелся только испугом.

Соседи рассказывают, мама мальчика уехала на заработки, а ребенка оставила под надзор бабушки. Жители села предполагают, происшествия можно было бы избежать, если бы колодцы лучше закрывались, а дети имели игровую площадку для досуга.

Как сообщалось 13 июля, под Одессой ребенок на улице провалился в катакомбы.