Убийцами оказались 32-летний харьковчанин и 29-летний житель Старого Салтова, оба безработные и ранее судимые.

В Харьковской области пьяные мужчины убили прохожего. Инцидент произошел в Старом Салтове в ночь на 24 июля, сообщает пресс-служба областной полиции.

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В частности, правоохранителям поступила информация о том, что в посадке за заправкой, в 50 метрах от дороги, обнаружен труп 47-летнего местного жителя. На теле были ссадины и раны.

Как сообщается, вскоре полиция нашла убийц 32-летнего харьковчанина и 29-летнего жителя Старого Салтова, оба безработные и ранее судимые.

“Следствие выяснило, что в ту роковую ночь они выпили и ехали на мопеде. На перекрестке они увидели односельчанина. 29-летний парень подошел к нему и ударил, вскоре к избиению присоединился и его собутыльник. Преступники оттащили жертву в лесопосадку и продолжили бить ногами и руками по голове. После этого злоумышленники скрылись“, - говорится в сообщении.

Убийцы были пьяны hk.npu.gov.ua

Задержанным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы hk.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. Подозреваемых задержали и посадили в СИЗО. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве Харьковской области судят 33-летнего мужчину, который до смерти забил 53-летнего военного из-за отказа выпить.