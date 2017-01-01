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Под Харьковом пьяные насмерть забили прохожего

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Убийцами оказались 32-летний харьковчанин и 29-летний житель Старого Салтова, оба безработные и ранее судимые.
Труп 47-летнего местного жителя обнаружили в посадке за заправкой
Труп 47-летнего местного жителя обнаружили в посадке за заправкой
hk.npu.gov.ua

В Харьковской области пьяные мужчины убили прохожего. Инцидент произошел в Старом Салтове в ночь на 24 июля, сообщает пресс-служба областной полиции.

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В частности, правоохранителям поступила информация о том, что в посадке за заправкой, в 50 метрах от дороги, обнаружен труп 47-летнего местного жителя. На теле были ссадины и раны.

Как сообщается, вскоре полиция нашла убийц 32-летнего харьковчанина и 29-летнего жителя Старого Салтова, оба безработные и ранее судимые.

“Следствие выяснило, что в ту роковую ночь они выпили и ехали на мопеде. На перекрестке они увидели односельчанина. 29-летний парень подошел к нему и ударил, вскоре к избиению присоединился и его собутыльник. Преступники оттащили жертву в лесопосадку и продолжили бить ногами и руками по голове. После этого злоумышленники скрылись“, - говорится в сообщении.

Убийцы были пьяны
Убийцы были пьяны
hk.npu.gov.ua
Задержанным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы
Задержанным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы
hk.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. Подозреваемых задержали и посадили в СИЗО. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве Харьковской области судят 33-летнего мужчину, который до смерти забил 53-летнего военного из-за отказа выпить. 

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Теги: Харьков, убийства, Харьковская область, фото, убийство, избиения, избиение, нападение
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