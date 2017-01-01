В Харькове появилось граффити с Усиком

На граффити боксер правой рукой прикрывает корпус, а поднятой левой словно готовится нанести удар.

В Харькове вблизи станции метро Академика Павлова появилось граффити с украинским боксером Александром Усиком, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в первой весовой категории.

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Об этом в сообщает KHARKIV Today.

Абсолютный чемпион мира изображен на фоне украинского флага. На руках спортсмена - боксерские перчатки. Правой рукой он прикрывает корпус, а поднятой левой словно готовится нанести удар.

Напомним, кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояса журнала The Ring.