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В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 млн грн

Комментариев: 5
Элитных воров-альпинистов ранее уже судили в РФ.
В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 млн грн
© 048.ua
Фото 1/4
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 млн грн
Воры неоднократно были судимы в РФ
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В Одессе полиция задержала россиян, которые украли сумку с 24 миллионами гривен.

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает в пятницу, 27 июля, сайт города Одесса.

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Отмечается, что воров поймали “на горячем“. Головин рассказал, что элитные воры-альпинисты уже неоднократно были судимы у себя на родине - в Российской Федерации.

В Одессе они совершили целый ряд резонансных краж и разбоев.

Как сообщалось 26 июня, странное ограбление банка на $1,5 млн произошло в Крыму.

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Теги: Одесса, кража, фото, россияне, разбой, задержание
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Комментариев (5)
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Woodbrother    27.07.2018, 16:43
Оценка:  0
Woodbrother
Вся гадость к нам идет из на россии.
Herr-anarchist    27.07.2018, 16:46
Оценка:  -1
Herr-anarchist
а ти звідки прийшло
Uldrih    27.07.2018, 16:49
Оценка:  -3
Uldrih
gaz,neft' vasha ekonomika vsya gadost'
Древний_Язычник    27.07.2018, 16:38
Оценка:  +3
Древний_Язычник
Расияне не могут не воровать, это у них в крови..
Herr-anarchist    27.07.2018, 16:35
Оценка:  -2
Herr-anarchist
У Києві зловили так іноземці а в Одесі та Росіян
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