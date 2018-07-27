В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 млн грн
Элитных воров-альпинистов ранее уже судили в РФ.
В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 млн грн
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В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 млн грн
Воры неоднократно были судимы в РФ
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В Одессе полиция задержала россиян, которые украли сумку с 24 миллионами гривен.
Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает в пятницу, 27 июля, сайт города Одесса.
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Отмечается, что воров поймали “на горячем“. Головин рассказал, что элитные воры-альпинисты уже неоднократно были судимы у себя на родине - в Российской Федерации.
В Одессе они совершили целый ряд резонансных краж и разбоев.
Как сообщалось 26 июня, странное ограбление банка на $1,5 млн произошло в Крыму.