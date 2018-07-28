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В Киеве проходит крестный ход УПЦ КП

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В шествии принимают участие патриарх Филарет, президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.
Крестный ход в Киеве
Крестный ход в Киеве
РБК-Украина

В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 28 июля.

После молебна во Владимирском соборе верующие организованной колонной двинулись по улице Владимирской через Софийскую площадь к Владимирской горке.

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Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами. В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на улице Владимирской со стороны парка имени Тараса Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.

Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульвару Шевченко. По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.

В шествии принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Безопасность движения крестного хода обеспечивают правоохранители. В центре Киева обстановка спокойная.

 

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.

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Теги: Киев, УПЦ КП, крестный ход, Порошенко, патриарх, Филарет Денисенко, Филарет, Петр Порошенко, крестный ход Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Женек    28.07.2018, 13:42
Оценка:  +1
Женек
а какое отношение имеет Крешения Руси к ним:?
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