Во Львовской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедистку

За рулем иномарки был депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка, при этом он находился в нетрезвом виде.



Днем в субботу, 28 июля, в селе Новый Витков Львовской области произошло смертельное ДТП при участии депутата Сокальского городского совета Василия Петрушка. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области.



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Как отмечается в сообщении, авария случилась на автодороге Червоноград - Радехов, где водитель автомобиля Fiat, житель города Сокаль 1975 года, совершил столкновение с автобусом БАЗ сообщением Тернополь - Червоноград.



В свою очередь, председатель полицейской комиссии Львовщины Вика Балицкая у себя в соцсети отметила, что за рулем иномарки был депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка, при этом он находился в нетрезвом виде.

ДТП во Лвовской оласти facebook.com/toribal

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Кроме того, после столкновения Fiat “вылетел“ на велосипедистку, жительницу с. Новый Витков Радеховского района 1946 года, которая от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



По словам Балицкой, в крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом Сокальського горсовета от “Свободы“ и работает в Центральной районной больнице Сокаля. Возраст 43 года.

Напомним, ранее на Закарпатье нетрезвый председатель РГА на машине сбил двух женщин, одну - насмерть.

