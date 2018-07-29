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Во Львовской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедистку

Комментариев: 3
За рулем иномарки был депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка, при этом он находился в нетрезвом виде.
ДТП во Лвовской оласти
ДТП во Лвовской оласти
facebook.com/toribal


Днем в субботу, 28 июля, в селе Новый Витков Львовской области произошло смертельное ДТП при участии депутата Сокальского городского совета Василия Петрушка. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области.
 

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Как отмечается в сообщении, авария случилась на автодороге Червоноград - Радехов, где водитель автомобиля Fiat, житель города Сокаль 1975 года, совершил столкновение с автобусом БАЗ сообщением Тернополь - Червоноград.

В свою очередь, председатель полицейской комиссии Львовщины Вика Балицкая у себя в соцсети отметила, что за рулем иномарки был депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка, при этом он находился в нетрезвом виде.

 

ДТП во Лвовской оласти
ДТП во Лвовской оласти
facebook.com/toribal

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Кроме того, после столкновения Fiat “вылетел“ на велосипедистку, жительницу с. Новый Витков Радеховского района 1946 года, которая от полученных травм скончалась на месте. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам Балицкой, в крови депутата было 1,5 промилле алкоголя. Он является депутатом Сокальського горсовета от “Свободы“ и работает в Центральной районной больнице Сокаля. Возраст 43 года.

Напомним, ранее на Закарпатье нетрезвый председатель РГА на машине сбил двух женщин, одну - насмерть.
 

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Теги: ДТП, депутат, Львовская обалсть, погибшие
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Комментариев (3)
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Потому_что    29.07.2018, 13:13
Оценка:  +1
Потому_что
Пора этих депутатов на деревья наряжать.
толян04    29.07.2018, 13:15
Оценка:  +1
толян04
даст пару зеленых бумажек кому надо и велосипедистку обвинят в наезде
толян04    29.07.2018, 13:05
Оценка:  0
толян04
быдло вооще краев не видит,кидаются со своими велосипедами под колеса "поважной" "людыны"
с родни надо оброк стребовать за царапины на машине.
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