Во Львовской области байкер травмировал младенца и 2-х летнего ребенка

По неизвестным причинам байкер не справился с управлением и врезался в детскую коляску.

Мотоцикл врезался в детскую коляску и травмировал двух маленьких девочек depositphotos.com

Серьезное ДТП с мотоциклистом произошло в воскресенье 29 июля, около 15:30 в селе Подгорцы Сколевского района Львовской области. В результате аварии пострадали двое детей, 10 месяцев и двух лет, передает издание Zaxid.net.

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Как сообщили правоохранители, мотоцикл Сабур, за рулем которого находился 32-летний житель села Подгорцы, съехал на обочину, где в это время находилась женщина с двумя детьми. Руль мотоцикла задел коляску, где находилась 10-месячный ребенок. В результате удара двое детей получили травмы. Водитель по неизвестным причинам не справился с управлением.

В результате ДТП 10-месячный ребенок получил ушиб лба и щеки. Также травмы получил 2-летний ребенок. У старшего ребенка медики диагностировали ушиб лба, носа, правого плеча, правого бедра. Детей госпитализировали в хирургическое отделение Сколевской ЦРБ. Женщина не пострадала.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 10 июля в Киеве мотоциклист устроил ДТП с полицейским Prius и еще одним мотоциклом.