Митингующие требуют разрешения на оформление земельных участков.

В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы

В Одесской области две трассы перекрыли из-за митинга

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В Одесской области две трассы перекрыли из-за митинга

В Болградском районе Одесской области возмущенные жители перекрыли сразу две трассы, выйдя на митинг. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает УНН.

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Сообщается, что митингующие заблокировали движение на трассах Одесса-Рени и Одесса-Болград. Они требуют от районных властей разрешения на оформление земельных участков. В общем трассу перекрыли около 100 пострадавших из-за ситуации, которая сложилась. Таким образом они пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме.

На месте происшествия работают правоохранители. Они обеспечивают порядок, регулируют движение транспорта на перекрытом участке, а также предотвращают возникновение конфликтных ситуаций.

Напомним, 17 июля в здание НАБУ ворвались протестующие, поломали мебель и набросали мусор в холле здания.