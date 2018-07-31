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В Одесской области две трассы перекрыли из-за митинга

Комментариев: 1
Митингующие требуют разрешения на оформление земельных участков.
В Одесской области две трассы перекрыли из-за митинга
© unn.com.ua
Фото 1/9
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
  • В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
В Одесской области две трассы перекрыли из-за митинга
В Одесской области возмущенные жители перекрыли две трассы
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В Болградском районе Одесской области возмущенные жители перекрыли сразу две трассы, выйдя на митинг. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает УНН

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Сообщается, что митингующие заблокировали движение на трассах Одесса-Рени и Одесса-Болград. Они требуют от районных властей разрешения на оформление земельных участков. В общем трассу перекрыли около 100 пострадавших из-за ситуации, которая сложилась. Таким образом они пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме.

На месте происшествия работают правоохранители. Они обеспечивают порядок, регулируют движение транспорта на перекрытом участке, а также предотвращают возникновение конфликтных ситуаций.

Напомним, 17 июля в здание НАБУ ворвались протестующие, поломали мебель и набросали мусор в холле здания. 

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Теги: Митинг, Одесская область, перекрыли дорогу, трассы
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Комментариев (1)
БРОКЕР666    31.07.2018, 14:53
Оценка:  +1
БРОКЕР666
уроды... Водилы-то в чём виноваты
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