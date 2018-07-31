В Одесской области две трассы перекрыли из-за митинга
В Болградском районе Одесской области возмущенные жители перекрыли сразу две трассы, выйдя на митинг. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает УНН.
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Сообщается, что митингующие заблокировали движение на трассах Одесса-Рени и Одесса-Болград. Они требуют от районных властей разрешения на оформление земельных участков. В общем трассу перекрыли около 100 пострадавших из-за ситуации, которая сложилась. Таким образом они пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме.
На месте происшествия работают правоохранители. Они обеспечивают порядок, регулируют движение транспорта на перекрытом участке, а также предотвращают возникновение конфликтных ситуаций.
Напомним, 17 июля в здание НАБУ ворвались протестующие, поломали мебель и набросали мусор в холле здания.