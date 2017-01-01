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В Харьковской области в канализации нашли труп военного

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Погибшему было всего 23 года, обстоятельства смерти выясняет следствие.
На теле обнаружены многочисленные повреждения
На теле обнаружены многочисленные повреждения
hromadskeradio.org

В городе Лозовая в Харьковской области обнаружили тело военнослужащего в канализации. Об том сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

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Отмечается, что погибшему 23 года. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти, отмечают правоохранители. Труп был обнаружен на территории воинской части.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье “Умышленное убийство“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие ищет виновных и устанавливает обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее в Киеве на улице Вышгородской нашли мертвой 16-летнюю девушку с признаками насильственной смерти. 

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Теги: Харьковская область, труп, тело, военный, убийство
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