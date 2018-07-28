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В Киеве нашли тело убитой девушки

Комментариев: 2
Накануне жительница Закарпатской области ушла из дома своей сестры и не вернулась. Полиция ищет убийц.
Полиция возбудила уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело
Корреспондент.net

В Оболонском районе Киева на улице Вышгородской полицейские обнаружили тело пропавшей накануне 16-летней жительницы Закарпатской области со следами насильственной смерти.

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Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 28 июля.

Накануне к правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Начались поиски девушки.

"Около 3 часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области", – говорится в сообщении.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины). Полиция ищет причастных к преступлению лиц.

Накануне в Николаеве пьяный военный из ревности задушил возлюбленную, а затем обокрал ее квартиру. Тело убитой женщины нашли в ванной комнате.

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Теги: Киев, смерть, полиция, убийство, девушка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Spicy_flower    28.07.2018, 12:13
Оценка:  -1
Spicy_flower
Интересно где это они среди жилых домов нашли лесополосу , бред какой-то.
nsasssnter    28.07.2018, 12:07
Оценка:  -1
nsasssnter
Понаехали и поумирали...
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