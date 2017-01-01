Под Киевом столкнулись три маршрутки, есть пострадавшие

По предварительным данным, 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо, и он выехал на встречную полосу.

ДТП с участием маршруток в Вишневом Нацполиция Украины

В городе Вишневое Киевской области произошло ДТП с участием трех маршруток, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 31 июля.

По предварительным данным, 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автобусами №№ 306 и 723.

В результате инцидента пострадали два водителя и два пассажира, которые с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Допрашиваются участники ДТП и свидетели, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

Ранее сообщалось, что полиция выявила 21 пьяного водителя маршрутных автобусов. Полторы сотни проверенных маршруток оказались переоборудованы с нарушениями соответствующих норм, 81 водитель не имел лицензии.

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