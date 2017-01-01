В Харьковской области задержали военных, убивших сослуживца

Задержаны виновные в убийстве военнослужащего в городе Лозовая.

В городе Лозовая Харьковской области задержаны двое военнослужащих, которые убили своего сослуживца. Тело жертвы было найдено в канализации на территории военной части в понедельник, 30 июля. Об этом сообщает МВД Украины на официальной странице в Facebook.

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“В настоящее время 28 и 25-летние злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им уже сообщено о подозрении в совершении преступления“, - отмечают правоохранители.

На месте происшествия полицейские задокументировали факт преступления и установили личность погибшего. Им оказался 23-летний уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в военной специального назначения.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда коллега по службе упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационного коллектора.

31 июля лица, причастные к совершению тяжкого преступления, были задержаны работниками Лозовского отдела полиции. Они признались в содеянном.

Следователями Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 “умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, информация об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями на территории воинской части в городе Лозовая поступила в полицию 30 июля.