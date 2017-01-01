Правоохранители провели 50 обысков и задержание членов преступной группировки.

На территории разных областей было проведено 50 обысков

Масштабную облаву на ОПГ торговцев оружием провели по семи областям Украины

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Масштабную облаву на ОПГ торговцев оружием провели по семи областям Украины

Полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Департаментом уголовного розыска с территориальными подразделениями и Главными управлениями в областях была выявлена организованная преступная группа. Ее члены на протяжении длительного времени занимались поставками в Украину нелегального оружия, а также ее переработкой и продажей. В частности, злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку через Интернет, используя различные сервисы экспресс-доставки.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили места расположения мастерских.

“Вчера сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции совместно с территориальными подразделениями уголовного розыска при участии сотрудников СБУ на территории разных областей было проведено 50 обысков. В результате была прекращена преступная деятельность группы, занимавшейся переработкой, реализацией, изготовлением оружия, используя экспресс-доставку по почте“, - сообщил Аброськин.

Действия злоумышленников были квалифицированы следователями по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/p3079255

Как сообщалось 25 июля, официально у украинцев на руках 1 миллион единиц оружия.