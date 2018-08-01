Нафтогаз объявил мировую в споре с Киевом
Власти Киева согласились признать наличие задолженности у Киевэнерго перед Нафтогазом за поставленный газ.
Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба концерна.
В НАК отметили, что согласились на мировое соглашение в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.
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"По результатам встречи в Администрации президента, в которой участвовали глава Нафтогаза и председатель КГГА, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована", - говорится в сообщении.
Там также сообщали, что власти Киева закупили газ для снабжения киевлян горячей водой у частных компаний. Этого газа должно быть достаточно для окончательного урегулирования ситуации с задолженностью перед Нафтогазом.
Ранее в КГГА сообщали, что не собираются "наследовать" долги Киевэнерго перед Нафтогазом. В газовой компании сообщили, что это противоречит законодательству, а киевская власть "оказывает на Нафтогаз публичное давление".
Нафтогаз, в свою очередь, заявил, что будет поставлять газ Киевтеплоэнерго после решения вопроса с задолженностью.
Накануне суд перенес слушания по данному вопросу на 10 сентября, в связи с чем столица будет сидеть без горячей воды, вероятно, до октября.