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Нафтогаз объявил мировую в споре с Киевом

Комментариев: 2
Ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации стабилизировалась до решения суда.
Нафтогаз обещает, что киевляне будут с горячей водой и теплом
Нафтогаз обещает, что киевляне будут с горячей водой и теплом
afp.com

Власти Киева согласились признать наличие задолженности у Киевэнерго перед Нафтогазом за поставленный газ.

Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба концерна.

В НАК отметили, что согласились на мировое соглашение в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.

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"По результатам встречи в Администрации президента, в которой участвовали глава Нафтогаза и председатель КГГА, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована", - говорится в сообщении.

Там также сообщали, что власти Киева закупили газ для снабжения киевлян горячей водой у частных компаний. Этого газа должно быть достаточно для окончательного урегулирования ситуации с задолженностью перед Нафтогазом.

Ранее в КГГА сообщали, что не собираются "наследовать" долги Киевэнерго перед Нафтогазом. В газовой компании сообщили, что это противоречит законодательству, а киевская власть "оказывает на Нафтогаз публичное давление".

Нафтогаз, в свою очередь, заявил, что будет поставлять газ Киевтеплоэнерго после решения вопроса с задолженностью.

Накануне суд перенес слушания по данному вопросу на 10 сентября, в связи с чем столица будет сидеть без горячей воды, вероятно, до октября.

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Теги: Киев, газ, суд, Нафтогаз, долги, КиевЭнерго, Киевтеплоэнерго
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.08.2018, 19:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не расслабляться! Нам еще всем долги одних воров перед другими оплачивать.
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