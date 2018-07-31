В Киеве горячей воды не будет и в сентябре

Суд перенес заседание по спору Нафтогаза и Киевтеплоэнерго, поскольку стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании, результатов которого еще нет.

Хозяйственный суд Киева перенес на 10 сентября подготовительное заседание по делу, в котором коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, получившее в управление тепловые активы от Киевэнерго, требует от НАК Нафтогаз Украины признать заключенным договор на поставку газа.

Суд удовлетворил ходатайство сторон в подготовительном заседании, передает УНИАН.

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Представитель Киевтеплоэнерго сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление Киевэнерго по данному делу. При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, так как от его решения зависит возобновление горячего водоснабжения киевлян.

Представитель Нафтогаза попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный период, так как стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов, которого еще нет.

Напомним, в Киеве с 1 августа изменятся цены на воду и тепло.

Ранее, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал причину отсутствия воды у трети жителей Киева, заявив, что Нафтогаз не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые Киевтеплоэнерго еще не признало.