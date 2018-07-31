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В Киеве горячей воды не будет и в сентябре

Комментариев: 3
Суд перенес заседание по спору Нафтогаза и Киевтеплоэнерго, поскольку стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании, результатов которого еще нет.
Стороны отказались давать комментарии
Стороны отказались давать комментарии
УНИАН

Хозяйственный суд Киева перенес на 10 сентября подготовительное заседание по делу, в котором коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, получившее в управление тепловые активы от Киевэнерго, требует от НАК Нафтогаз Украины признать заключенным договор на поставку газа.

Суд удовлетворил ходатайство сторон в подготовительном заседании, передает УНИАН.

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Представитель Киевтеплоэнерго сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление Киевэнерго по данному делу. При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, так как от его решения зависит возобновление горячего водоснабжения киевлян.

Представитель Нафтогаза попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный период, так как стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов, которого еще нет. 

Напомним, в Киеве с 1 августа изменятся цены на воду и тепло.

Ранее, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал причину отсутствия воды у трети жителей Киева, заявив, что Нафтогаз не может заключить договор на поставку газа из-за больших долгов, которые Киевтеплоэнерго еще не признало. 

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Теги: горячая вода, водоснабжение, Нафтогаз, суд, Киевтеплоэнерго
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Комментариев (4)
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realпупик    31.07.2018, 14:57
Оценка:  0
realпупик
Такого трэша как счас не было даже при Космосе
apollon    31.07.2018, 14:51
Оценка:  +2
apollon
Да короче это все понты для приезжих. Просто летом можно чутка поэкономить на энергоресурсах. Что бы бюджет подтянуть, а как похолодает Гройскан как гаркнет на нафтогаз грозно)))) и сразу все решится моментально)))))
ultradetka    31.07.2018, 14:51
Оценка:  -1
ultradetka
Бойлер в помощь.Главное на отдельный автомат УЗО вывести
apollon    31.07.2018, 14:53
Оценка:  0
apollon
В норм современных новостроях у всех все отдельное свой бойлер отдельно газ отдельно вода... кто не платить тот без газа и воды... а нет этого рагульно кумонизма где один зимой окна не закрывает а другой от платежек загибается потом за отопление....
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