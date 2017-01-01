На Азовстали погиб рабочий, еще один травмировался

На предприятии подъемник перевернулся вместе с находившимися в нем работниками и упал из рабочего участка коксовой батареи.

На Азовстали произошло ЧП со смертельным исходом pr.ua

На ЗАО Металлургический комбинат Азовсталь (Мариуполь, Донецкая область), входящем в группу Метинвест, погиб огнеупорщик 1979 г. р. и травмирован мастер 1982 г. р.

Об этом в четверг, 2 августа, сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам труда.

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“31 июля, 16:00. После окончания ремонтных работ на коксовой батарее 1-БИС (территория коксового цеха ЧАО МК Азовсталь), во время спуска подъемник перевернулся вместе с работниками, находившимися в нем, и упал из рабочего участка коксовой батареи. Сообщили 1 августа 2018 года“, - говорится в сообщении.

При этом в Гоструда уточнили, что чрезвычайное происшествие со смертельным исходом произошло с работниками подрядной организации ООО Научно-внедренческое предприятие МАК.

Как сообщалось, на меткомбинате Азовсталь 28 мая смертельно травмировалась работница предприятия, женщине поездом отрезало обе ноги.