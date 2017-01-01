Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Азовстали погиб рабочий, еще один травмировался

Комментариев: 0
На предприятии подъемник перевернулся вместе с находившимися в нем работниками и упал из рабочего участка коксовой батареи.
На Азовстали произошло ЧП со смертельным исходом
На Азовстали произошло ЧП со смертельным исходом
pr.ua

На ЗАО Металлургический комбинат Азовсталь (Мариуполь, Донецкая область), входящем в группу Метинвест, погиб огнеупорщик 1979 г. р. и травмирован мастер 1982 г. р.

Об этом в четверг, 2 августа, сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам труда.

Читай также: В Кривом Роге на предприятии трагически погиб работник

“31 июля, 16:00. После окончания ремонтных работ на коксовой батарее 1-БИС (территория коксового цеха ЧАО МК Азовсталь), во время спуска подъемник перевернулся вместе с работниками, находившимися в нем, и упал из рабочего участка коксовой батареи. Сообщили 1 августа 2018 года“, - говорится в сообщении.

При этом в Гоструда уточнили, что чрезвычайное происшествие со смертельным исходом произошло с работниками подрядной организации ООО Научно-внедренческое предприятие МАК.

Как сообщалось, на меткомбинате Азовсталь 28 мая смертельно травмировалась работница предприятия, женщине поездом отрезало обе ноги.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Угольная промышленность, производство, завод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь