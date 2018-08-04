В Сумах под колесами поезда погибла телеведущая

Полиция проверяет обстоятельства трагедии.

В городе Сумы 3 августа трагически погибла известная телеведущая местной телекомпании Академ TV Юлия Тютченко. Женщина попала под пассажирский поезд.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимира Крупецких.

Как рассказал правоохранитель, событие произошла 3 августа около 18:30 на участке железнодорожного пути Сумы – Сумы-Товарная в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.

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Компания, в которой были сумчанка 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате сумчанка попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью.

Юлия Тютченко много лет была ведущей телекомпании Академ TV, однако, в последнее время женщина перешла на другую работу.

Как сообщалось в октябре 2017 года, умерла известная украинская журналистка и телеведущая.