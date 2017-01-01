На Кировоградщине во время "сходки" задержаны криминальные авторитеты
Среди задержанных "вор в законе" по кличке Хохол.
На Кировоградщине во время "сходки" задержаны криминальные авторитеты
© facebook.com/Vyacheslav Abroskin
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На Кировоградщине во время "сходки" задержаны криминальные авторитеты
Полиция задержала более 30 человек.
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В Кировоградской области задержаны криминальные авторитеты.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
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“В Кировоградской области состоялась сходка так называемых криминальных авторитетов Кировоградщины. Поводом для данной “встречи на природе“ было назначение “смотрящего“ за Светловодском и решение спорных вопросов, но все пошло не по их “утвержденному сценарию“, несмотря на благословение “вора в законе“ по кличке Хохол“, - заявил Аброськин.
Он отметил, что полиция задержала более 30 человек.
Как сообщалось 3 августа, в Шостке полиция сорвала “сходку“ криминальных авторитетов.