Среди задержанных "вор в законе" по кличке Хохол.

На Кировоградщине во время "сходки" задержаны криминальные авторитеты

На Кировоградщине во время "сходки" задержаны криминальные авторитеты

В Кировоградской области задержаны криминальные авторитеты.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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“В Кировоградской области состоялась сходка так называемых криминальных авторитетов Кировоградщины. Поводом для данной “встречи на природе“ было назначение “смотрящего“ за Светловодском и решение спорных вопросов, но все пошло не по их “утвержденному сценарию“, несмотря на благословение “вора в законе“ по кличке Хохол“, - заявил Аброськин.

Он отметил, что полиция задержала более 30 человек.

Как сообщалось 3 августа, в Шостке полиция сорвала “сходку“ криминальных авторитетов.