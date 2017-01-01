В Украине хотят запретить все товары, содержащие ртуть

Под запрет могут попасть: градусники, лампы, косметика.

В аптеках ртутными градусниками интересуются чаще, так как они дешевле аналогов segodnya.ua

В Минприроды представили на обсуждение законопроект о ратификации Украиной Минаматской конвенции. Если документ ратифицируют, то под запрет попадут все товары, содержащие в себе ртуть или при производстве которых она используется.

Об этом сообщает Сегодня.

Минаматскую конвенцию начиная с 2013 года уже подписали около 130 стран, 94 из них - уже ратифицировали ее.

“Сейчас документы на ратификацию находятся на внутреннем правительственном согласовании. Надеемся на поддержку общественности для того, чтобы как можно быстрее ратифицировать документ“, - заявил замглавы Минэкологии Николай Кузьо.

В Минэкологии добавляют, что главная цель данной инициативы - снизить риски для экологии страны и здоровья граждан.

“По нашим оценкам, внедрение положений Конвенции для бизнеса не будет критичным. Производство приборов, которые запрещает Конвенция, в Украине отсутствует. Речь идет лишь об импорте, но его объемы - мизерны. Кроме того, Конвенция подразумевает постепенное прекращение и добычи ртути, а Украина ее не добывает“, - рассказал изданию директор департамента экобезопасности Минэкологии Сергей Лукьянчук.

По его словам, запрет не будет мгновенным.

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“Будет разработан план внедрения Конвенции, и будем постепенно выводить из оборота все то, что попадает под запрет, тем более что мы уже наблюдаем тенденцию перехода, например, с люминесцентных ламп (их производство сопровождается выбросами ртути в атмосферу) на диодные. Последние уже производят в Украине, они недорогие и выгодные в эксплуатации. А объем импорта люминесцентных ламп - 10% от общего количества. Гораздо реже используются и ртутные термометры“, отметил Лукьянчук.

В правительстве уточняют - после введения запрета на ртутные приборы изымать их из продажи и у частных потребителей никто не будет - они просто выработают свой ресурс, а им на смену придут более безопасные товары.

Под вето попадут не только градусники и лампы: ртуть используется при производстве зубных пломб, косметики и даже цемента.

Опрошенные изданием стоматологи рассказали, что одобряют запрет на “ртутные“ пломбы: “Из-за них у многих людей случаются рецидивы“. А вот в аптеках говорят, что ртутными градусниками интересуются чаще, так как они дешевле аналогов - 14 грн против 70 грн.

Как сообщалось, в декабре 2017 в Киеве ликвидировали четыре свалки ртутных ламп.