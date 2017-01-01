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В Виннице в подвале жилого дома нашли 8 кг ртути

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На пол подвала разлилось около 300 граммов опасного вещества.
В одной из кладовок нашли ртутные колбы Ингитрон И3-70 / 0,8А
В одной из кладовок нашли ртутные колбы Ингитрон И3-70 / 0,8А
usar-kiev.com.ua

В городе Винница на улице Магистрацкой в подвале трехэтажного жилого дома обнаружены 10 колб с ртутью.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

“2 мая в 10:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Магистрацкой в Виннице в подвале трехэтажного 18-квартирного жилого дома обнаружено колбы с ртутью“, - говорится в сообщении.

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Бойцы ГосЧС выяснили, что во время уборки в одной из кладовых подвала жилого дома местные жители обнаружили десять ртутных колб Ингитрон И3-70 / 0,8А (используются для выпрямления тока при сварке), из которых две были повреждены. На пол подвала разлилось около 300 г металлической ртути.

Спасатели провели демеркуризацию и изъяли 300 г ртути и 10 колб. Всего изъято около 8 кг металлической ртути.

Как сообщалось 3 мая, в подвале жилого дома в Киеве, возле Детского мира нашли склад артснарядов и боеприпасов для РСЗО.

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Теги: ртуть, ГСЧС, Винница, подвал
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