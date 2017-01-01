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В Кировоградской области на высоте застрял воздушный шар с людьми

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Также на воздушном шаре находились дети.
Воздушный шар зацепился за дерево
Воздушный шар зацепился за дерево
УНН

Неудачный полет на воздушном шаре совершили жители Знаменки Кировоградской области. Экстремальный досуг закончился тем, что людей снимали спасатели, передает УНН со ссылкой на начальника управления ГСЧС в Кировоградской области Виталия Миронюка. 

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“Вчера в Знаменке, возле местного стадиона, зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров воздушный шар с людьми, среди которых трое взрослых и двое детей“, - написал Миронюк в своей соцсети. 

 

Эвакуировать людей приехали спасатели
Эвакуировать людей приехали спасатели
УНН

 

По его данным, спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше дети отравились воздушными шарами. Это считается основной причиной отравления, однако, по мнению специалистов, на отравление наложилось еще несколько неблагоприятных факторов.

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Теги: Кировоградская область, Знаменка, воздушный шар, люди, застрял, ГСЧС
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