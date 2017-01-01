В Кировоградской области на высоте застрял воздушный шар с людьми
Неудачный полет на воздушном шаре совершили жители Знаменки Кировоградской области. Экстремальный досуг закончился тем, что людей снимали спасатели, передает УНН со ссылкой на начальника управления ГСЧС в Кировоградской области Виталия Миронюка.
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“Вчера в Знаменке, возле местного стадиона, зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров воздушный шар с людьми, среди которых трое взрослых и двое детей“, - написал Миронюк в своей соцсети.
По его данным, спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше дети отравились воздушными шарами. Это считается основной причиной отравления, однако, по мнению специалистов, на отравление наложилось еще несколько неблагоприятных факторов.