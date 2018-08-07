В одесской пиццерии женщину укусила крыса
Сразу после укуса одесситка обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.
В Одессе в одном из заведений общественного питания женщину укусила крыса.
Об этом сообщает дочь пострадавшей Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.
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По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии Олио на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.
Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.
Напомним, ранее на Тайване крыса вызвала давку в вагоне метро, есть пострадавшие.
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А в больнице могла и не найтись вакцина ? В смысле больницы не обязаны их иметь и тупо "как повезет" ?
Это частный пример с моим близким другом!