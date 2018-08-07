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В одесской пиццерии женщину укусила крыса

Комментариев: 10
Сразу после укуса одесситка обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.
Крысы бегали прямо под столом в пиццерии
Крысы бегали прямо под столом в пиццерии
tsn.ua

В Одессе в одном из заведений общественного питания женщину укусила крыса.

Об этом сообщает дочь пострадавшей Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.

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По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии Олио на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.

Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.

Напомним, ранее на Тайване крыса вызвала давку в вагоне метро, есть пострадавшие.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Одесса, грызуны, женщины, крысы, крыса, женщина, прививки, пиццерия, укус
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Комментариев (10)
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tulchanin    07.08.2018, 19:28
Оценка:  -3
tulchanin
"женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок"©
А в больнице могла и не найтись вакцина ? В смысле больницы не обязаны их иметь и тупо "как повезет" ?
Letohradek    07.08.2018, 19:28
Оценка:  +1
Letohradek
Не слышал о том, как в Боткинской (Москва), требуют бинты и вату у поступивших на лечение? О лекарствах, само собой - иметь с собой А что бы врач осмотрел. необходимо иметь пятерочку с тремя нулями? А может в Туле у вас все не так как в столице?
tulchanin    07.08.2018, 18:03
Оценка:  -1
tulchanin
Не слышал подобного, в Туле такое в 90х было, щас все нормально и никто денежку в Семашко не просит за прием...
Letohradek    07.08.2018, 18:09
Оценка:  0
Letohradek
Приятель в Краснодаре привез маму в больницу в тяжелейшем состоянии и истощении ... Врач, после того как закончил партию в "тетрис", вышел из кабинета с вопросом, что надо? Ему сказали, что пожилая женщина нуждается в осмотре и лечении. Ответ:"Мест нет".
Letohradek    07.08.2018, 18:09
Оценка:  0
Letohradek
После дачи взятки в 3000, нашлось место в палате ...
Это частный пример с моим близким другом!
haarp    07.08.2018, 19:16
Оценка:  0
haarp
Letohradek- pizдишь косой
Letohradek    07.08.2018, 19:28
Оценка:  -2
Letohradek
Не пинайте ногами крыс, и они вас не укусят.
RAPITOSIK    07.08.2018, 19:01
Оценка:  +1
RAPITOSIK
ты ебобо?)
Ruspidor    07.08.2018, 19:28
Оценка:  +3
Ruspidor
Или женщина укусила крысу?
VikaGraum    07.08.2018, 19:14
Оценка:  +1
VikaGraum
Интересно, что за пиццу там готовят, если крысы с риском для жизни грызут посетителей, а не мирно лакомятся местной продукцией?
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