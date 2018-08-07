Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомирской области поезд задавил мужчину, спавшего на рельсах

Комментариев: 1
Двое молодых людей шли по рельсам в соседнее село и присели отдохнуть. Их не разбудил даже звуковой сигнал поезда.
Поезд смертельно травмировал мужчину
Поезд смертельно травмировал мужчину
Bigmir.net

В Житомирской области поезд насмерть сбил 22-летнего парня. Трагедия произошла на отрезке Ирша – Тетерев в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о ЧП поступило около 4:00 от дежурной по станции Ирша.

На месте происшествия полицейские выяснили, что около 3:50 пассажирский поезд Киев-Львов травмировал молодого мужчину, который сидел на рельсах, положив голову на колени.

По словам машиниста поезда, он заметил двух парней, которые сидели на рельсах (вроде спали) за 150-200 метров. Один из них находился на рельсах, по которым двигался поезд. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, в результате чего и произошел наезд на человека. После экстренного торможения поезда друг погибшего проснулся. Впоследствии он сообщил, что они с другом шли из города Малина в село Тетеровка.

Погибшим оказался житель пгт Бородянки Киевской области.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Днепре женщина остановила поезд на ходу и села в него.

А несколькими днями ранее в Сумах поезд сбил насмерть телеведущую.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Поезд, поезда, железная дорога, Житомирская область, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
shurag    07.08.2018, 21:55
Оценка:  0
shurag
дивно ,что друг не успел сбросить друга с рельс. вот такие печальные погулянки(
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь