В Житомирской области поезд задавил мужчину, спавшего на рельсах

Двое молодых людей шли по рельсам в соседнее село и присели отдохнуть. Их не разбудил даже звуковой сигнал поезда.

В Житомирской области поезд насмерть сбил 22-летнего парня. Трагедия произошла на отрезке Ирша – Тетерев в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о ЧП поступило около 4:00 от дежурной по станции Ирша.

На месте происшествия полицейские выяснили, что около 3:50 пассажирский поезд Киев-Львов травмировал молодого мужчину, который сидел на рельсах, положив голову на колени.

По словам машиниста поезда, он заметил двух парней, которые сидели на рельсах (вроде спали) за 150-200 метров. Один из них находился на рельсах, по которым двигался поезд. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, в результате чего и произошел наезд на человека. После экстренного торможения поезда друг погибшего проснулся. Впоследствии он сообщил, что они с другом шли из города Малина в село Тетеровка.

Погибшим оказался житель пгт Бородянки Киевской области.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Днепре женщина остановила поезд на ходу и села в него.

А несколькими днями ранее в Сумах поезд сбил насмерть телеведущую.

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