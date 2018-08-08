Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На севастопольском кладбище обнаружили бюст Януковичу-младшему

Комментариев: 3
Пышный надгробный памятник погибшему сыну бежавшего Януковича был найден на Братском военном кладбище .
Янукович-младший утонул в 2015 году на озере Байкал
Янукович-младший утонул в 2015 году на озере Байкал
ru.krymr.com

В аннексированном крымском Севастополе журналисты обнаружили на Братском военном кладбище надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте 2015 года.

На памятнике с надписью Виктор Викторович Янукович установлен небольшой постамент с бюстом погибшего сына беглого экс-президента Украины и указаны даты рождения и смерти, передает Крым.Реалии.

Над бюстом расположена арка с цитатой из Евангелия
Над бюстом расположена арка с цитатой из Евангелия
ru.krymr.com

Читай также: Он бился головой об лед: Мочанов рассказал, как погиб Янукович

Над бюстом располагается арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя“. Территория возле могилы ограждена каменным забором.

Напомним, в феврале 2014 года бизнесмен Александр Янукович и депутат от Партии регионов Виктор Янукович-младший сбежали вместе с отцом в Россию. 

Позднее, в марте 2015 года, Виктор Янукович-младший погиб на озере Байкал. Автомобиль с сыном беглого президента провалился под лед. Сообщалось, что в автомобиле также были пятеро пассажиров, которые успели спастись. 

23 марта тело Януковича-младшего чартерным рейсом доставили из Иркутска в Симферополь, а затем в Севастополь, где похоронили на Братском кладбище. СМИ указывали, что на похоронах также присутствовал и глава четы Януковичей. 

Поделись:
Теги: Крым, Севастополь, аннексия, Братское военное кладбище, Янукович, Виктор Янукович
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Ліsа    08.08.2018, 12:22
Оценка:  -1
Ліsа
Все покупается, даже место на военном кладбище.
Колишній-східняк    08.08.2018, 12:07
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Прям какой-то Железный трон, не?
Shurat77    08.08.2018, 11:39
Оценка:  +1
Shurat77
Царство Небесное, вечный покой, вечная память без времени ушедшему Виктору.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь