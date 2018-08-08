На севастопольском кладбище обнаружили бюст Януковичу-младшему

Пышный надгробный памятник погибшему сыну бежавшего Януковича был найден на Братском военном кладбище .

Янукович-младший утонул в 2015 году на озере Байкал ru.krymr.com

В аннексированном крымском Севастополе журналисты обнаружили на Братском военном кладбище надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте 2015 года.

На памятнике с надписью Виктор Викторович Янукович установлен небольшой постамент с бюстом погибшего сына беглого экс-президента Украины и указаны даты рождения и смерти, передает Крым.Реалии.

Над бюстом расположена арка с цитатой из Евангелия ru.krymr.com

Читай также: Он бился головой об лед: Мочанов рассказал, как погиб Янукович

Над бюстом располагается арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя“. Территория возле могилы ограждена каменным забором.

Напомним, в феврале 2014 года бизнесмен Александр Янукович и депутат от Партии регионов Виктор Янукович-младший сбежали вместе с отцом в Россию.

Позднее, в марте 2015 года, Виктор Янукович-младший погиб на озере Байкал. Автомобиль с сыном беглого президента провалился под лед. Сообщалось, что в автомобиле также были пятеро пассажиров, которые успели спастись.

23 марта тело Януковича-младшего чартерным рейсом доставили из Иркутска в Симферополь, а затем в Севастополь, где похоронили на Братском кладбище. СМИ указывали, что на похоронах также присутствовал и глава четы Януковичей.