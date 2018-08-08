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Участнице боевых действий отказали из-за пола в поступлении на офицерские курсы

Комментариев: 2
Военнослужащая утверждает, что ее допустят на конкурс если "министр обороны лично позволит".
Кравченко уточнила, что в следующем году обещают допускать девушек
Кравченко уточнила, что в следующем году обещают допускать девушек
facebook/Полина Кравченко

Контрактнику ВСУ и участнице боевых действий на Донбассе 24-летней Полине Кравченко отказали в поступлении на офицерские курсы Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного из-за того, что она женщина. 

Об этом она написала в Facebook.

Кравченко намерена стать командиром взвода артиллерии, для этого ей нужно получить офицерское звание по спецпрограмме за один год, однако ей отказали.

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Как сообщает Заборона, Полина Кравченко служит по контракту в одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задачи в зоне ООС.

“Сказали, только если министр обороны лично позволит, тогда девушек допустят к конкурсу на эту программу“, - написала Кравченко.

Временно исполняющий обязанности начальника Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по моральному и психологическому обеспечению Антон Миронович сказал, что сейчас эти курсы предусматривают подготовку командиров для артиллерии и механизированных подразделений и заявил, что “учитывая специфику управлением механизированными бригадами, девушкам было отказано. Дело тут не в гендерном равенстве. Сейчас потребности в назначении женщин на эти должности нет, для них будут другие специальности“.

Ранее сообщалось, что в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины впервые примут участие женщины, которые служат в составе ВСУ.

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Теги: ВСУ, офицер, гендер, Академия сухопутных войск, курсы
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Комментариев (2)
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Diderot    08.08.2018, 17:36
Оценка:  +1
Diderot
Как воевать так пожалуйста - это сытыми генералами поощряется. Как повышать свой профессионализм этого нельзя. Или может все таки за определенное вознаграждение можно.
BizzON1979    08.08.2018, 16:42
Оценка:  +1
BizzON1979
ну это не правильно, Если она не глупая ? дать шанс можно
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