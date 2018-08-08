Участнице боевых действий отказали из-за пола в поступлении на офицерские курсы

Военнослужащая утверждает, что ее допустят на конкурс если "министр обороны лично позволит".

Кравченко уточнила, что в следующем году обещают допускать девушек facebook/Полина Кравченко

Контрактнику ВСУ и участнице боевых действий на Донбассе 24-летней Полине Кравченко отказали в поступлении на офицерские курсы Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного из-за того, что она женщина.

Об этом она написала в Facebook.

Кравченко намерена стать командиром взвода артиллерии, для этого ей нужно получить офицерское звание по спецпрограмме за один год, однако ей отказали.

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Как сообщает Заборона, Полина Кравченко служит по контракту в одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задачи в зоне ООС.

“Сказали, только если министр обороны лично позволит, тогда девушек допустят к конкурсу на эту программу“, - написала Кравченко.

Временно исполняющий обязанности начальника Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по моральному и психологическому обеспечению Антон Миронович сказал, что сейчас эти курсы предусматривают подготовку командиров для артиллерии и механизированных подразделений и заявил, что “учитывая специфику управлением механизированными бригадами, девушкам было отказано. Дело тут не в гендерном равенстве. Сейчас потребности в назначении женщин на эти должности нет, для них будут другие специальности“.

Ранее сообщалось, что в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины впервые примут участие женщины, которые служат в составе ВСУ.