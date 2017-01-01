Двое детей погибли в ДТП с грузовиком на Херсонщине

Автомобиль Mazda-3 выехал на встречную полосу и вьехал в грузовик МАЗ. Дети погибли, а родители в больнице.

Выживших в ДТП отправили в больницу Новой Каховки hr.npu.gov.ua

В Херсонской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое детей, их родителей госпитализировали. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба полиции Херсона.

Как отмечается, на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись автомобиль Mazda-3 и грузовик МАЗ. 44-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и вьехал в грузовик.

"В результате ДТП двое малолетних пассажиров легкового автомобиля от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в центральную районную больницу города Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: hr.npu.gov.ua

Ранее сегодня в Харьковской области столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta, в результате чего погибли два человека.

Также стало известно, что в Ровенской области автомобиль Audi Q7 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста. За рулем авто находился в нетрезвом состоянии депутат Сарненского районного совета Петр Зембицкий.

В то же время, по данным полиции, за семь месяцев количество ДТП уменьшилось на 8 тысяч.

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