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В Сумах пропала семья убитого чиновника горсовета - СМИ

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Адвокат жены Жука заявил, что полиция хочет сделать женщину виновной в убийстве мужа, сфальсифицировав дело.
Жену Жука подозревают в убийстве мужа, она исчезла
Жену Жука подозревают в убийстве мужа, она исчезла
Скриншот из видео

В Сумах исчезли жена и дочь бывшего депутата горсовета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. Об этом в среду, 8 августа, рассказал старший инспектор отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких,  передает УНИАН.

Он сообщил, что сообщении об исчезновении застреленного мужчины поступило сегодня около 15.00.

"Поступило три обращения в Сумской отдела полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметил Крупецких.

По информации местного сайта Данкор, адвокат жены Жука Анатолий Романюк от комментариев на эту тему отказался. 

Отмечается, что вчера Анна Жук должна была давать пресс-конференцию, но вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Романюк. 

"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием", - рассказал адвокат.

Кроме того, по словам Романюка, правоохранители обтерли футболкой Анны Жук пистолет, который был найден возле ее убитого мужа, а бытовая версия убийства "наиболее удобна для следствия".

Напомним, Анатолия Жука обнаружил застреленным в квартире его отец. Он был убит, когда спал на каремате во дворе своего дома. Мужчина скончался от двух огнестрельных ранений – в спину в район сердца и в левый висок. Где была семья во время убийства прокурор не сообщается из-за тайны следствия.

 

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Теги: родственники, убийство, чиновники, исчезновение, Сумы, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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