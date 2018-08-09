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В Сумах исчезли жена и дочь убитого экс-депутата горсовета

Комментариев: 1
Кроме жены и дочери депутата, исчез также его водитель, рассказали в полиции.
В Сумах пропали семья и водитель убитого чиновника
В Сумах пропали семья и водитель убитого чиновника
rbc.ua

В Сумах исчезли жена, дочь и водитель бывшего депутата Анатолия Жука, убитого в своем городе. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает УНН со ссылкой на источники в Нацполиции. Отмечается, что пропавшие не выходили на связь с близкими, полиция занимается поисками.

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“Исчезли трое: жена, дочь и водитель. Вчера (8 августа, - ред.) в полицию поступили заявления от близких - от трех человек. Они (пропавшие, - ред.) не вышли на мобильную связь. Сейчас проводятся необходимые первоочередные следственные действия по установлению их местонахождения“, - отметили в полиции.

Напомним, экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука нашли мертвым в Сумах. По информации полиции, установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Следствие рассматривает несколько версий по делу.

 

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Теги: Сумы, чиновник, убийство, исчезновение, семья
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Комментариев (1)
РухНС    09.08.2018, 13:56
Оценка:  0
РухНС
спасибо пороху за "Жити по новому"
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