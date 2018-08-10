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Пахмутову внесли в базу Миротворца

Комментариев: 4
Композитор Александра Пахмутова в 2014 году поблагодарила Путина за аннексию Крыма.
Ей вменяется "открытое оправдание российской агрессии против Украины".
Ей вменяется "открытое оправдание российской агрессии против Украины".
russianlook.com

Российского композитора 88-летнюю Александру Пахмутову внесли в базу сайта Миротворец.

Об этом свидетельствуют данные на сайте.

В аннотации говорится, что Пахмутова открыто оправдывала российскую агрессию против Украины.

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В частности, в 2014 году во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным композитор заявила, что является его болельщицей и сказала: “Спасибо вам за Крым“.

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Стоит отметить, Пахмутова – автор более 400 песен, наиболее популярные из которых Песня о тревожной молодости, Надежда, Мелодия, Нежность и др. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Также является народной артисткой СССР.

Также добавим, что центр Миротворец - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Центр работает в партнерстве с СБУ, Генштабом ВСУ, МВД Украины, Государственной пограничной службой и Государственной пенитенциарной службой. Руководителем центра является Роман Зайцев, в прошлом - работник территориального управления СБУ в Луганской области.

Сайт центра декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Как сообщалось 15 июля, российский актер Хабенский попал в базу Миротворца.

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Теги: база Миротворец, россиянка, Александра Пахмутова
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Комментариев (4)
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Фарабунда_Марти    10.08.2018, 11:52
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Да она сейчас от этой новости в тяжёлую депрессию впадёт! Начнёт употреблять, сопьётся и умрёт! Так ей и надо!!!
Letohradek    10.08.2018, 11:05
Оценка:  -1
Letohradek
Бабушка мечтает возвратиться в СССР, где она была ведущим композитором, при ЦК КПСС, так как простым смертным, не было возможности реализовать себя в этой сфере деятельности.
Колишній-східняк    10.08.2018, 10:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ей пора уже о душе думать, а не глаголом жечь сердца людей.
Фарабунда_Марти    10.08.2018, 11:50
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Да уж! Глаголом жечь сердца - удел команды комментаторов БигМира! А просто отжигать - удел авторов его статей!
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