Пахмутову внесли в базу Миротворца

Композитор Александра Пахмутова в 2014 году поблагодарила Путина за аннексию Крыма.

Ей вменяется "открытое оправдание российской агрессии против Украины". russianlook.com

Российского композитора 88-летнюю Александру Пахмутову внесли в базу сайта Миротворец.

Об этом свидетельствуют данные на сайте.

В аннотации говорится, что Пахмутова открыто оправдывала российскую агрессию против Украины.

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В частности, в 2014 году во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным композитор заявила, что является его болельщицей и сказала: “Спасибо вам за Крым“.

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Стоит отметить, Пахмутова – автор более 400 песен, наиболее популярные из которых Песня о тревожной молодости, Надежда, Мелодия, Нежность и др. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Также является народной артисткой СССР.

Также добавим, что центр Миротворец - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Центр работает в партнерстве с СБУ, Генштабом ВСУ, МВД Украины, Государственной пограничной службой и Государственной пенитенциарной службой. Руководителем центра является Роман Зайцев, в прошлом - работник территориального управления СБУ в Луганской области.

Сайт центра декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Как сообщалось 15 июля, российский актер Хабенский попал в базу Миротворца.