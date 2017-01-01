Ночью неизвестный бросил гранату под проходную завода "Пилоподавления" в Покровске Донецкой области.

В Покровске рядом с заводом неизвестный взорвал гранату

В Донецкой области рядом с заводом взорвали гранату

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В Донецкой области рядом с заводом взорвали гранату

В пятницу, 10 августа, в городе Покровск Донецкой области возле проходной завода “Пилоподавления“ ночью взорвалась граната. Об этом сообщает Нацполиция в Донецкой области.

По данным правоохранителей взрыв произошел около 03:30. Неизвестный бросил взрывно, что неизвестный бросил взрывное устройство под проходную завода “Пилоподавления“.

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“При осмотре зоны взрыва было установлено, что сдетонировала граната Ф-1. В результате взрыва осколками поврежден фасад и окна здания. Пострадавших нет. Сейчас полицейские выясняют полные обстоятельства случившегося, и устанавливают лицо, причастное к взрыву“, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 “Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва“ Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре у мужчины изъяли девять гранат. Боеприпасы злоумышленник хранил в своем гараже.