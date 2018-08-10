Аргомарс заявил, что у них хотят "отжать" Гавриловских курчат

На предприятии утверждают, что "конкурент, используя технологии черного пиара, не жалеет средств, чтобы сформировать негативный имидж компании".

В компании заявляют, что "внеплановые проверки - это продолжение спланированной атаки" agromars.com

Комплекс Агромарс (торговая марка Гаврилівські курчата) заявил о проведении незапланированных проверок на предприятии и возможной попытке рейдерского захвата предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Внеплановые проверки - это продолжение спланированной атаки на предприятие с целью его ослабления и не исключено - рейдерского захвата. Мы надеемся, что все государственные инстанции при проверках будут действовать в рамках закона“, - говорят в компании.

В пресс-службе Комплекса Агромарс также добавили, что недавно заводы ГП Укрветсанзавод, вопреки заключенным договорам, отказались принимать от Агромарс и перерабатывать побочные продукты животного происхождения.

Руководство предприятия видит в этих отказах и активной пиар-кампании, которая началась в СМИ, - действия конкурентов, которые пытаются ослабить позиции предприятия и ухудшить его имидж.

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“Наш конкурент, используя технологии черного пиара, не жалеет средств, чтобы сформировать негативный имидж нашей компании. Мы призываем государственные службы ответственно относиться к своим обязанностям и не “вестись“ на провокации, в том числе финансовые поощрения конкурента“, - говорится в пресс-релизе компании.

В пресс-службе также отмечают, что предприятие построено по ведущим европейским технологиям, с соблюдением всех требований, а все плановые проверки, которые проходили раньше, подтверждают соответствие работы Комплекса Агромарс требованиям действующего законодательства.

Как сообщалось 18 июня, владельцы Гавриловских курчат вышли под залог и готовы бороться за свой бизнес.