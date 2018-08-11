В Крыму избили и ограбили экс-премьер-министра

На Анатолия Франчука напали в собственном доме.

В Крыму в ночь с 9 на 10 августа 2018 года неизвестные ворвались в дом бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука, после чего избили и ограбили его, сообщает Крымское информационное агентство.

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По словам экс-премьер-министра, злоумышленники связали и избили его, а также вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.

"Я лег спать около 1 часа ночи, уснул. Примерно около 2-х часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй - ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпочку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился", - рассказал Франчук.

Также он отметил, что между собой грабители практически не разговаривали, единственную фразу, которую он услышал, была "Нам тоже надо отдохнуть и нужны деньги".

После того, как мужчина пришел в сознание, он по-прежнему был связан по рукам и ногам, а поскольку в доме он на момент происшествия находился один, его криков никто не слышал. Телефон грабители тоже выбросили. Только около 9:00 утра мужчину обнаружил его водитель, который пришел на работу.

По словам Франчука, грабители вырезали окно, чтобы ворваться в дом, и вывернули все содержимое шкафов.

"Из сейфов украли примерно миллион рублей (российских - ред.), $137 тыс. и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в самолете избили польского дипломата.