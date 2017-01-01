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Ситуация на Донбассе: за день ранены двое военных

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Противник обстрелял Крымское, Водяное и Лебединское с минометов калибром 120 и 82 мм.
Обстрелы на Донбассе продолжаются
Обстрелы на Донбассе продолжаются
 
На Донбассе в течение суток, 12 августа, сепаратисты 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
 
В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
 
Отметим, что противник обстрелял Крымское, Водяное и Лебединское с минометов калибром 120 и 82 мм. По украинским позициям возле Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара.
 
Напомним, что ранее на Донбассе задержали мужчину с российским паспортом за видеосъемку позиций военных операции Объединенных сил (ООС).
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Теги: донбасс, ранение, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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