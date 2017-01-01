Россияне в СИЗО Киева попросили обменять их на украинца - Денисова

Александр Саттаров и Фарух Камалов написали заявление на имя главы РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

Двое заключенных в Лукьяновском СИЗО попросили главу РФ Владимира Путина обменять их на украинского политзаключенного. Об этом сообщила во вторник, 14 августа, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

Украинский омбудсмен рассказала, что встретилась с арестованными россиянами в Лукьяновском СИЗО.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - отметила Денисова.

Она добавила, что ранее такое же заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента РФ", - сообщила омбудсмен.

По словам Денисовой, письмо со списками на обмен 5 июля было направлено к представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответы на это письмо в Украине пока не получили.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных.

Перед этим украинская сторона заявляла о готовности обменять 23 россиян в обмен на украинцев, осужденных в РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet