Произошло столкновение двух локомотивов.

На комбинате в Кривом Роге в аварии погибли три человека

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На комбинате в Кривом Роге в аварии погибли три человека

На Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области утром, 16 октября, столкнулись два локомотива, в результате чрезвычайного происшествия погибли три человека, еще один пострадал.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

Трагический инцидент произошел в 04:17.

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Стоит отметить, Анновский карьер входит в структуру сырьевой базы Северного комбината. В состав перерабатывающего комплекса входят 3 дробильные фабрики, 2 рудообогатительные фабрики, 2 цеха по производству окатышей. Проектная производительность карьера 10,0 млн.тонн сырой руды в год (глубина карьера достигла 300 метров ширина 1,2 тысяч метров, длина 5,250 тысяч метров).

Как сообщалось в мае, на шахте в Кривом Роге произошла авария - рабочий сорвался и упал на глубину около 1330 метров.