Азовское море: Командующий ВМС заявил, что "второго Крыма не будет"

Воронченко отметил, что Украина применит силу в случае обострения в Азовском море.

Воронченко считает, что РФ вряд ли пойдет на открытую агрессию на море facebook.com/aksenov.rk

Украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко в интервью BBC.

По его словам, ВМС предусматривали различные варианты развития событий в Азовском и Черном морях, самый сложный из них - десантные операции. Воронченко считает, что открытая агрессия на море - это будет крайняя мера и вряд ли РФ на это пойдет.

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“Они не осмелятся этого сделать. Однако каждый день россияне совершают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий. На пятом году войны мы уже научены и приспособились к этому. Прогнозируем, что будет дальше. Другого выхода нет, кроме как отстаивать свою независимость“, - заявил Воронченко.

Командующий ВМС отметил, что остановка и досмотр судов со стороны РФ не являются противоправными действиями, однако Украина к таким действиям прибегать не намерена.

“Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла... Даже малыми силами на море мы способны выполнять соответствующий перечень задач“, - подчеркнул он.

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Говоря о возможности прямых столкновений с россиянами, командующий Военно-морскими силами подтвердил, что она есть.

“Но мы идем в соответствии с нормами морского права. Да, нас меньше, потенциал не такой, но свою задачу будем выполнять. Второго Крыма не будет, и ситуация не повторится“, - заверил Игорь Воронченко.

Как сообщалось 12 октября, президент Порошенко ввел в действие решение СНБО по неотложной защите морей.