Гройсман: Украину ждет дефицит рабочей силы

По словам премьера, безработица в Украине стремительно падает. В среднесрочной перспективе, страну ждет дефицит рабочей силы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предрек Украине дефицит рабочей силы в среднесрочной перспективе. Об этом глава правительства заявил в четверг, 18 октября, выступая на Киевском международном экономическом форуме, передает УНН.

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“Мы понимаем, что новые технологии вступают в конфликт с количеством рабочих мест. Но это значит, что у нас есть и много других секторов. И мы если сегодня посмотрим официальную статистику - безработица в Украине официально падает. Это означает, что мы в среднесрочной перспективе будем иметь дефицит рабочей силы “, - убежден премьер.

При этом он ожидает сохранения положительной тенденции роста экономики.

“Потенциал экономики Украины на сегодня выглядит бесконечно. Мы за 10 месяцев беспрецедентное постоянный рост национальной экономики. Мы во втором квартале показали более 3,8% роста экономики. Я глубоко убежден в том, что эта тенденция будет удерживаться“, - сказал Гройсман

По словам главы правительства, для укрепления экономики наше государство нуждается в инвестициях.

“Хочу подчеркнуть, что для украинского правительства, Президента, парламента очень важен не только объем инвестиций, важна успешность этих инвестиций“, - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Гройсман рассказал, когда в Украине начнется отопительный сезон.