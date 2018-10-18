В Ровенской области копатели янтаря напали на полицию

Нападавших было около 200 человек, с палками в руках они заблокировали проезд и повредили три полицейских автомобиля.

Злоумышленники напали на копов с палками и перекрыли дорогу rv.npu.gov.ua

В селе Кухотская Воля Заричненского района группа неизвестных в количестве примерно 200 человек напала на полицейских, которые патрулировали местность в противодействии незаконной добыче янтаря.

Как сообщает управление Нацполиции в Ровенской области, инцидент произошел утром в четверг, 18 октября.

Копатели повредили полицейские автомобили rv.npu.gov.ua

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“Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобилям, дергали за форменную одежду, бросали камни повредили три служебные машины. Правоохранителям удалось прекратить конфликт, сейчас противостояния нет“, – говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось прекратить конфликт rv.npu.gov.ua

Отмечается, что во время столкновения полицейские телесных повреждений не получили, оружие не применялось. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало.

Сведения по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч.2 ст.342 УК Украины).

Напомним, ранее в Ровенской области разоблачили цех по переработке янтаря.