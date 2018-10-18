Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровенской области копатели янтаря напали на полицию

Комментариев: 1
Нападавших было около 200 человек, с палками в руках они заблокировали проезд и повредили три полицейских автомобиля.
Злоумышленники напали на копов с палками и перекрыли дорогу
Злоумышленники напали на копов с палками и перекрыли дорогу
rv.npu.gov.ua

В селе Кухотская Воля Заричненского района группа неизвестных в количестве примерно 200 человек напала на полицейских, которые патрулировали местность в противодействии незаконной добыче янтаря.

Как сообщает управление Нацполиции в Ровенской области, инцидент произошел утром в четверг, 18 октября.

Копатели повредили полицейские автомобили
Копатели повредили полицейские автомобили
rv.npu.gov.ua

Читай также: В Ровенской области будут судить 12 участников "янтарного бунта"

“Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобилям, дергали за форменную одежду, бросали камни повредили три служебные машины. Правоохранителям удалось прекратить конфликт, сейчас противостояния нет“, – говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось прекратить конфликт
Правоохранителям удалось прекратить конфликт
rv.npu.gov.ua

Отмечается, что во время столкновения полицейские телесных повреждений не получили, оружие не применялось. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало.

Сведения по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч.2 ст.342 УК Украины).

Напомним, ранее в Ровенской области разоблачили цех по переработке янтаря. 

Поделись:
Теги: Ровенская область, полиция, янтарь, копатели янтаря, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
NYKITA    18.10.2018, 14:26
Оценка:  0
NYKITA
Это те которые не в доле.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь