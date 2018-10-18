Украинцы стали реже вызывать "скорую" - Минздрав

В Минздраве зафиксировали уменьшение вызовов скорой медицинской помощи на 17 тысяч за первый год программы Доступные лекарства.

В Украине на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов скорой помощи news.pn

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила об уменьшении общего количества вызовов скорой помощи украинцами. Об этом она сказала на пресс-конференции в четверг, 18 октября, передает Укринформ.

По ее словам, благодаря государственной программе Доступные лекарства в Украине на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов неотложной медицинской помощи по поводу сердечно-сосудистых катастроф.

Ссылаясь на данные статистики, Супрун отметила, что причиной смерти в 60% случаев в Украине являются сердечно-сосудистые болезни.

"Доступные, эффективные, качественные лекарства и патронаж семейных врачей помогают сломать эту ужасную тенденцию. Мы зафиксировали уменьшение вызовов скорой медицинской помощи на 17 тысяч за первый год программы Доступные лекарства. Причина - это меньшее количество случаев с подозрением на инсульт и инфаркт с приступами бронхиальной астмы", - отметила руководитель Минздрава.

Она также добавила, что девять из десяти украинцев поддерживают программу Доступные лекарства, потому что это помогает экономить средства семьи.

Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в стране очень много медицинских заведений нуждаются в изменении статуса и формы предоставления медицинской помощи.

Также Супрун сообщала, что в госбюджете предусмотрено на закупку лекарств и медицинских изделий 5,9 млрд грн, а потребность составляет 13,8 млрд грн.

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