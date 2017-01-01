США отменили оружейное эмбарго для Украины - Волкер

Несколько лет назад в Вашингтоне помощь Украине оружием считали потенциально провокационным шагом, отметил спецпредставитель.

США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщается в Twitter аналитического центра.

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“Мы сняли эмбарго на поставки оружия в Украину. Это было нечто такое, что несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом - помогать Украине защищать себя“, - сказал он.

Волкер подчеркнул, что снятие эмбарго на поставки оружия касается “сдерживания дальнейшей агрессии“.

Также во время выступления спецпредставитель США заявил, что администрация президента Трампа продолжит усиливать давление на Россию, в первую очередь путем введения новых санкций с периодичностью месяц или два.

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Отметим, единственным официальным летальным оружием США, поставленным в Украину, является ПТРК Javelin, которая была поставлена в апреле. Украина получила 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

В начале октября СМИ сообщили, что в Украину поступила крупная партия американского летального оружия и боеприпасов, включая ракеты.