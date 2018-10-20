ДТП с актерами Дизель шоу: Что говорят врачи и напарник водителя

Медики отказались комментировать состояние пострадавших, однако некоторые подробности журналистам все же удалось узнать.

В субботу, 20 октября, под Киевом произошло ДТП, в котором погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская. Трое госпитализированы: водитель в центральную больницу в Боярке, а актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов в клинику Борис.

Об этом сообщает Информатор.

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В Боярке подтвердили информацию о том, что сюда был доставлен водитель автобуса. Комментировать его состояние врачи отказались.

Напарник пострадавшего водителя Максим прокомментировал происшествие так:

“Лежит, глаза открыты, он находится в шоковом состоянии. Я его знаю пол жизни, мы возили Dizel Show неоднократно. Он опытный водитель. Скорее всего причиной стала техническая неисправность“ - рассказал Максим.

Не на камеру он добавил, что водитель автобуса получил множественные травмы, но в сознании и дает показания следователям. После этого его отвезут в Белую Церковь, где будет продолжено лечение. Это связано с тем, что он и Максим живут в Белой Церкви.

Артистов Dizel Show отвезли в одну из клиник “Борис“.

Ранее сообщалось о том, что было опубликовано видео с места гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской. Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.