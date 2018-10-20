Супрун рассказала, как правильно слушать музыку

Ульяна Супрун заявила, что прослушивание слишком громкой музыки может нанести непоправимый вред.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала семь советов, как правильно слушать музыку. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

ТОП-7 советов Супрун, как слушать музыку:

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Не ставьте звук на полную. Старайтесь слушать музыку в наушниках на безопасном уровне — не выше 85 децибел. В большинстве устройств это около 75% от максимально возможной громкости. По возможности выбирайте качественные шумопоглощающие наушники. Они помогут изолировать внешний шум и уменьшить громкость в ваших наушниках. Если посещаете громкое место-периодически делайте паузы и выходите в более спокойное место, чтобы отдохнуть от шума. Банальный совет, но несколько минут на улице помогут прийти слуху в себя. В громких местах можно использовать специальные вкладки для ушей. В зависимости от материала и качества прилегания, они способны поглощать шум от 5 до 45 децибел. Не стойте близко к источнику шума, например, рядом с динамиками. Старайтесь слушать музыку в наушниках не более 1 часа в день или же делайте между этим длительные перерывы. Если чувствуете, что ваш слух ухудшился-обязательно обратитесь к врачу! И регулярно проверяйте слух.

Напомним, ранее Супрун призвала общественность не бояться клинических испытаний на людях.