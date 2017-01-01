Деньги на оружие керченский стрелок украл у бабушки - СМИ

Средства на собственное оружие и боеприпасы Владислав Росляков якобы украл у своей бабушки.

Деньги на собственное оружие и боеприпасы, примененные во время нападения на колледж в Керчи, главный подозреваемый Владислав Росляков украл у своей бабушки. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в субботу, 20 октября.

По словам бабушки студента, накануне стрельбы внук забрал все фото из семейного фотоальбома. А когда ушел - из тайника исчезли 20 тысяч рублей.

Также сообщается, что Росляков проходил стрелковую подготовку в детском лагере в аннексированном Крыму. В соцсетях публикуют фотографии с будущим стрелком, который позирует в форме лагеря у пораженной мишени.

Ранее отец Рослякова прокомментировал поступок сына.

Также сообщалось, что мать керченского стрелка была активисткой религиозной организации Свидетели Иеговы и запрещала сыну развлекаться.

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