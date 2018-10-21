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В Харьковской области горели зерносклады

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Внутри двух складов хранятся более трех тысяч тонн подсолнечника и пшеницы. Была угроза распространения огня на соседние склады.
Спасатели утверждают, что локализовали пожар
Спасатели утверждают, что локализовали пожар
dsns.gov.ua

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В ночь на воскресенье, 21 октября, на территории сельхозпредприятия в селе Гавриловка в Барвенковском районе начался пожар на зерноскладах, который тушат до сих пор.

Как сообщает региональное управление ГСЧС, сообщение о возгорании поступило на номер около часа ночи.

“Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы“, - говорится в сообщении.

Гасить огонь начала добровольная пожарная команды сельхозпредприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из Барвенково.

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К тому времени два складских здания уже горели полностью на площади 800 кв.м. и существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов (в одном из хранилось 1795 тонн подсолнечника, в другом - 1679 тонн пшеницы) тушить огонь было еще сложнее.

К тушению пожара были дополнительно привлечены два пожарных подразделения из города Лозовая и поселка Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано пять пожарных стволов.

В 2:20 ночи пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные склады.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, пять пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Как сообщалось 21 октября, в России горит металлургический завод, местные жители в социальных сетях напуганы угрозой взрыва и выбросов вредных веществ в атмосферу.

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Теги: Харьковская область, фото, огонь, пожар, пожарные, склад, зерно, пшеница, подсолнечник, ГСЧС
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Комментариев (2)
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flacon9havi    21.10.2018, 13:55
Оценка:  0
flacon9havi
путлєр вирішив голодомором взяти Україну?
flacon9havi    21.10.2018, 14:02
Оценка:  0
flacon9havi
А чому б ні, коли половина "громадян" України з порожниною замість мозоку і пияче-гульбенить по ресторанах так, наче країна не в вогні, а в меді, наче східний сусід не агресор та окупант. Доубойоби.
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