Экс-глава Госэкоинспекции "забыл" задекларировать более 60 млн грн
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в субботу, 20 октября, сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Чиновник, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подал недостоверные данные в электронной декларации.
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В частности, как установили сыщики НАБУ, в декларации 2015 года бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016 - на общую сумму более 29 млн 616 тыс.грн. Декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн 963 тыс. грн.
В целом, сумма незадекларированного имущества чиновника превышает 60 млн грн.
Правоохранители не сообщают данных о подозреваемом, однако, по информации некоторых СМИ, речь идет об экс-главе Госэкониспекции Андрее Заике, который уволился в 2017 году и тогда же попал под подозрение детективов НАБУ, уточняет Zaxid.net.
Как сообщалось 22 февраля 2017 года, Кабмин уволил главу Госэкоинспекции.