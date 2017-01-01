Экс-глава Госэкоинспекции "забыл" задекларировать более 60 млн грн

Следствие по этому делу продолжается еще с 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в субботу, 20 октября, сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Чиновник, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подал недостоверные данные в электронной декларации.

Читай также: СБУ проверяет информацию СМИ по экс-сотруднику Семочко

В частности, как установили сыщики НАБУ, в декларации 2015 года бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016 - на общую сумму более 29 млн 616 тыс.грн. Декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн ​​963 тыс. грн.

В целом, сумма незадекларированного имущества чиновника превышает 60 млн грн.

Правоохранители не сообщают данных о подозреваемом, однако, по информации некоторых СМИ, речь идет об экс-главе Госэкониспекции Андрее Заике, который уволился в 2017 году и тогда же попал под подозрение детективов НАБУ, уточняет Zaxid.net.

Как сообщалось 22 февраля 2017 года, Кабмин уволил главу Госэкоинспекции.