В Киеве простились с погибшей актрисой Поплавской
Читай также: Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибла актриса Дизель шоу
В Киеве в воскресенье, 21 октября, прошло прощание с погибшей в аварии актрисой Дизель Шоу Мариной Поплавской.
Об этом сообщает КП в Украине.
Церемония прошла в помещении МЦКИ Октябрьский Дворец по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1. Простится с артисткой пришло большое количество людей, от молодежи до пенсионеров, все скорбят о невосполнимой утрате, ярком и неповторимом таланте. К гробу возложили множество цветов.
22 октября тело Поплавской отвезут в Житомир. Там церемония прощания начнется с 10:30, в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.
Читай также: Погибла Марина Поплавская: биография и лучшие номера артистки
Отпевание запланировано в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.
Как сообщалось, трагическое ДТП произошло в субботу, 20 октября, на трассе Киев-Чоп.