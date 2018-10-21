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В Киеве простились с погибшей актрисой Поплавской

Комментариев: 1
Звезда Дизель шоу Марина Поплавская погибла в ДТП 20 октября .
В Киеве простились с погибшей актрисой Поплавской
© kp.ua
Фото 1/5
  • Церемония прошла в Октябрьском Двореце
  • Церемония прошла в Октябрьском Двореце
  • Церемония прошла в Октябрьском Двореце
  • Церемония прошла в Октябрьском Двореце
  • Церемония прошла в Октябрьском Двореце
В Киеве простились с погибшей актрисой Поплавской
Церемония прошла в Октябрьском Двореце
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В Киеве в воскресенье, 21 октября, прошло прощание с погибшей в аварии актрисой Дизель Шоу Мариной Поплавской.

Об этом сообщает КП в Украине.

Церемония прошла в помещении МЦКИ Октябрьский Дворец по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1. Простится с артисткой пришло большое количество людей, от молодежи до пенсионеров, все скорбят о невосполнимой утрате, ярком и неповторимом таланте. К гробу возложили множество цветов.

22 октября тело Поплавской отвезут в Житомир. Там церемония прощания начнется с 10:30, в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

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Отпевание запланировано в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.

Как сообщалось, трагическое ДТП произошло в субботу, 20 октября, на трассе Киев-Чоп.

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Теги: ДТП, актриса, Киев, Поплавская
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Комментариев (1)
Ліsа    21.10.2018, 16:38
Оценка:  +4
Ліsа
Царство Небесне!!!! Дуже шкода.
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