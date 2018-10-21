Звезда Дизель шоу Марина Поплавская погибла в ДТП 20 октября .

В Киеве простились с погибшей актрисой Поплавской

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В Киеве простились с погибшей актрисой Поплавской

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В Киеве в воскресенье, 21 октября, прошло прощание с погибшей в аварии актрисой Дизель Шоу Мариной Поплавской.

Об этом сообщает КП в Украине.

Церемония прошла в помещении МЦКИ Октябрьский Дворец по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1. Простится с артисткой пришло большое количество людей, от молодежи до пенсионеров, все скорбят о невосполнимой утрате, ярком и неповторимом таланте. К гробу возложили множество цветов.

22 октября тело Поплавской отвезут в Житомир. Там церемония прощания начнется с 10:30, в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

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Отпевание запланировано в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.

Как сообщалось, трагическое ДТП произошло в субботу, 20 октября, на трассе Киев-Чоп.